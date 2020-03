Santos perde jovem atacante por lesão; tempo de recuperação é incerto

Pouco após a grande vitória sobre o ​Defensa y Justicia pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o torcedor do Santos se deparou com uma notícia nada agradável relativa ao seu elenco: um dos jovens talentos da base alvinegra, promovidos por Jesualdo Ferreira ao time profissional, perderá boa parte da temporada por motivo de contusão.

Durante treinamento com a Seleção Brasileira Sub-17, o garoto Renyer, atacante de apenas 16 anos, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O atleta precisará passar por cirurgia e seu tempo de recuperação/retorno aos gramados é incerto, dependendo de reavaliação dos médicos após o procedimento cirúrgico. Lesões desse tipo, no entanto, costumam significar de seis a oito meses de inatividade.

