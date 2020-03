Santos pode ter dois desfalques importantes para estreia na Libertadores

O clássico contra o Palmeiras do último sábado (29) não teve o enredo e o desfecho esperados pela torcida do ​Santos. Além do empate sem gols de sabor amargo – o Peixe dominou grande parte do duelo e merecia melhor sorte -, o ‘boletim médico’ pós-confronto preocupa Jesualdo para a estreia na Copa Libertadores 2020.

Como destaca o ​Lance!, dois jogadores alvinegros deixaram a partida com problemas físicos: o volante Alison, com um trauma no joelho direito; e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, com um trauma no tornozelo esquerdo. Substituídos ainda no intervalo de jogo, os dois já estão sob tratamento e serão reavaliados antes da partida de terça (3) contra o Defensa y Justicia.

Caso não tenham condições de atuar, Jesualdo terá que ‘quebrar a cabeça’ para montar sua equipe titular, já que o elenco alvinegro não conta com um lateral-esquerdo reserva. Luan Peres pode ser deslocado do miolo de zaga para esta função, que já preencheu anteriormente. Na posição de volante, Jobson aparece com alternativa para substituir Alison.