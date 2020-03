Santos ‘se livra’ de estrangeiros, mas cenário não permite grandes investidas

​O ​Santos conseguiu se desfazer de boa parte dos estrangeiros que preenchiam ‘espaço’, mas não apresentavam o futebol esperado e acabam se tornando mais um problema do que uma solução. A princípio, a saída desses atletas permitiria o clube ser mais ousado e agressivo, porém, o cenário na Vila Belmiro não permite.

Em 2019, o Peixe investiu pesado para munir o então elenco de Jorge Sampaoli e gastou mais de R$ 70 milhões em contratações, sendo cerca de R$ 55 milhões só em jogadores de fora do país: Soteldo, Felipe Aguilar, Cueva e Uribe. A conta chegou e o alvinegro praiano não pôde gastar nenhuma quantia em reforços na atual temporada.

Vale destacar que o futebol brasileiro só permite que cinco estrangeiros sejam relacionados por partida e o Santos tinha oito atletas de fora do país no plantel. Além dos citados acima, a equipe contava com Bryan Ruiz, Carlos Sánchez, Copete e Derlis González. As mudanças começaram a acontecer em 2020, mas com o dólar em alta e em acentuada crise financeira, o Peixe não pode repor as saídas.

Até o momento, o clube praiano “resolveu” a situação de quatro estrangeiros: Cueva deve acertar com o Pachuca-MEX, Derlis González foi para o Olímpia-PAR, Felipe Aguilar assinou com o Athletico-PR por R$ 10 milhões e Copete foi emprestado pelo Santos ainda na temporada passada. Enquanto Bryan Ruiz segue encostado, Uribe sem espaço e Soteldo e Sánchez como grandes destaques da equipe.

As saídas, conforme recorte do jornalista Eder Traskini, do ​UOL Esporte, eram necessárias, mas não aconteceram em um bom momento. O cenário não é favorável, considerando o contexto mundial diante da pandemia de coronavírus, a crise financeira do clube e a proibição de o Santos inscrever novos atletas no grupo de Jesualdo Ferreira.

Deste modo, o Santos tem feito mais um corte na folha salarial do que pensando em contratações – movimento correto, até então. O mesmo vale para as saídas de Victor Ferraz e Vanderlei para o Grêmio. A negociação do goleiro, inclusive, reduzir os gastos mensais e abre espaço para a ​permanência de Vladimir na Vila Belmiro.

Sem caixa, o Santos deve seguir silencioso no mercado e procurar alternativas nas categorias de base e em equipes de menor expressão do estadual. Agora é sanar as carências, principalmente na lateral esquerda, e buscar formas de fortalecer o elenco para o restante da temporada sem precisar gastar muito dinheiro.