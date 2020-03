Santos sofre sanção na FIFA por ‘calote’ em negociação; situação pode atingir Robinho

Em meio aos bons resultados esportivos obtidos em campo, o ​Santos recebeu uma notícia ruim extracampo neste final de semana: por determinação da FIFA, o Alvinegro está proibido de registrar novos atletas nesta temporada, veto que pode atingir em cheio os planos do clube de repatriar o ídolo ​Robinho, que negocia seu retorno à Vila Belmiro.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, a sanção imposta pela entidade máxima do futebol mundial é a consequência da ação movida pelo Hamburgo (ALE), que reivindica do Peixe uma dívida milionária relativa à transferência de Cléber Reis. O zagueiro foi contratado pelo Peixe em 2017, ainda sob a gestão de Modesto Roma Júnior.

O Santos está impedido de registrar novos jogadores. A ordem partiu da Fifa, em ação em que o Hamburgo, da Alemanha, cobra dívida pela transferência do zagueiro Cléber Reis, contratado em 2017. A CBF já determinou o bloqueio. — Informe Santista (@InformeSantista) March 6, 2020

Em dezembro de 2018, o balanço financeiro do Alvinegro apontava que a dívida entre as partes beirava os R$ 16 milhões, entre valor de transferência, multa e outros encargos. Desde então, o clube brasileiro tem tentado negociar com os alemães, mas as partes jamais chegaram a um acordo. Apesar de vinculado ao Peixe até dezembro de 2022, Cléber Reis sequer integra o elenco alvinegro atual: está emprestado à Ponte Preta.