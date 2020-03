Santos tenta renovação de contrato com destaque do time na temporada

​O ​Santos começou bem a temporada 2020, com Jesualdo Ferreira no comando da equipe. No Campeonato Paulista, é o líder do Grupo A, com 15 pontos. Na Libertadores, o Peixe estreou com vitória: 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia fora de casa. Para um jogador em especial, o ano também vem sendo importante, já que ganhou a oportunidade e o reconhecimento que tanto buscava. As informações são do​ Globo Esporte.

Com apenas 18 anos, Yuri Alberto superou a desconfiança e hoje vive o melhor momento da sua carreira. Com poucas chances no time de Sampaoli em 2019, o jovem vem aproveitando a confiança de Jesualdo e se destacando no elenco. Já são três jogos seguidos no elenco titular, com um gol marcado.

Além disso, o atleta foi convocado para a Seleção Brasileira sub-23, onde conquistou a vaga para os jogos de Tóquio no Pré-Olímpico, em janeiro. A expectativa é que ele continue vestindo a amarelinha.

DESCULPA FALAR ME DESCULPA MESMO MAS O YURI ALBERTO TA JOGANDO MUITO BEM!!! CRITICARAM O MLK PRECOCEMENTE — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) February 29, 2020

De olho no desempenho do jogador, a diretoria já pensa em uma renovação de contrato. Com o atual vínculo encerrando em julho e podendo já assinar um pré-acordo com outro qualquer time, estafe de Yuri e a cúpula do Santos devem se reunir nos próximos dias para estender sua permanência no clube.