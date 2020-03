Santos x Delfín (EQU) | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Vivendo um bom momento na temporada, o Santos volta a campo na próxima terça-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da ​Libertadores 2020. Seu adversário será o modesto Delfín (EQU), apontado como a equipe mais ‘frágil’ desta chave. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Santos x Delfín (EQU)​ ​Motivo: ​Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 ​Data: ​10/03/2020 ​Hora: ​19h15 (de Brasília) ​Local: ​Vila Belmiro, em Santos (BRA) ​Árbitro: ​Kevin Ortega (PER) ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações

​Provável Santos: ​Éverson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro (Jobson), Carlos Sánchez; Yuri Alberto, Soteldo e Sasha. ​Provável Delfín: ​Baroja, González, Cangá, Ale, Nazareno; Noboa, Calderón, Alaníz, Rojas, Cifuente; Garcés.

Após estrear com vitória em partida dura na Argentina, o ​Peixe pode se posicionar muito bem no grupo com um novo triunfo na segunda rodada. Ciente disso, Jesualdo vai a campo com o que tem de melhor à disposição. A única dúvida fica a cargo do meio-campo, com Evandro e Jobson disputando uma vaga.

Pelo lado dos equatorianos, é bastante provável que vejamos a mesma formação que arrancou empate contra o Olimpia na rodada de estreia. Atenção especial no atacante Carlos Garcés, capitão e jogador mais valioso da equipe.

Últimos cinco jogos

​Santos Delfín (EQU)​ ​Ferroviária 0 x 0 Santos (16/02) ​Aucas 1 x 2 Delfín (15/02) ​Ituano 2 x 0 Santos (22/02) ​Delfín 1 x 2 Barcelona SC (22/02) ​Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02) ​Delfín 0 x 2 Club Deportivo Técnico (28/02) ​Defensa y Justicia 1 x 2 Santos (03/03) ​Delfín 1 x 1 Olimpia (04/03) ​Santos 3 x 1 Mirassol (07/03) ​Liga Deportiva 2 x 1 Delfín (07/03)

Com 15 pontos somados em nove partidas, o Alvinegro tem classificação bem encaminhada ao mata-mata do ​Paulistão. Na Libertadores, estreou com vitória apertada sobre o organizado time do Defensa y Justicia, em Buenos Aires.

Já o Delfín não vive bom momento. Vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Equatoriano, no qual ocupa a antepenúltima posição. Estreou no torneio continental com empate, em casa, diante do tricampeão Olimpia (PAR).