Santos x Mirassol | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Depois de estrear com vitória fora de casa na Libertadores da América, o ​Santos volta novamente suas atenções para o Campeonato Paulista. Neste sábado, o time de Jesualdo Ferreira recebe o Mirassol na tentativa de encaminhar sua vaga às quartas de final. O jogo é válido pela nona rodada da fase classificatória da competição.

​Ficha técnica Santos x Mirassol​ ​Data 07/03/2020​ ​Hora 19h30min (horário de Brasília)​ ​Local Vila Belmiro, em Santos​ ​Árbitro ​Ilbert Estevam da Silva ​Onde assistir SporTV e Premiere​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Santos Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro e Carlos Sánchez; Soteldo, Sasha e Kaio Jorge (Yuri Alberto).​ ​Mirassol ​Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Ernandes; Luís Oyama, Neto Moura, Camilo e Matheus Rocha; Chico e Rafael Silva.

O Santos, a princípio, tem apenas uma interrogação para a partida. Kaio Jorge, que entrou em meio ao duelo na Argentina para marcar um dos gols do Peixe durante a semana, pode ganhar a vaga de Yuri Alberto. No Mirassol, o objetivo é dar seguimento ao que vem sendo feito. Até aqui, o time marcou gol em todos os jogos como visitante.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​SANTOS MIRASSOL​ ​Santos 2 x 0 Botafogo-SP (10/02) ​Botafogo-SP 0 x 6 Mirassol (02/02) ​Ferroviária 0 x 0 Santos (16/02) ​Mirassol 2 x 0 Bragantino (07/02) ​Ituano 2 x 0 Santos (22/02) ​Palmeiras 3 x 1 Mirassol (16/02) ​Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02) ​Novorizontino 1 x 1 Mirassol (21/02) ​Defensa y Justicia 1 x 2 Santos (03/03)* ​Mirassol 1 x 0 Oeste (02/03)

O Santos é o atual líder do Grupo A com 12 pontos. Já o Mirassol tem 13 e ocupa a segunda colocação da Chave C, atrás apenas do São Paulo.

*Libertadores