São José x Internacional| Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Pelo Campeonato Gaúcho, O ​Internacional visita o São José, pela 3ª rodada da segunda fase do estadual. O Colorado é o líder do seu grupo, com um empate e uma derrota. Já o São José figura a segunda colocação do Grupo B, com 100% de aproveitamento até o momento.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: São José x Internacional Motivo: 3ª rodada do Gauchão 2020 Data: 15/03/2020 Hora: 19h (de Brasília) Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS) Árbitro: Eleno Gonzalez Todeschini (RS) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Provável São José Fábio; Márcio, Goiano, Marcão e Marcelo; Tiago Pedra, Diguinho e Tavares; Thayllon, Gustavo Xuxa e Matheusinho. Provável Inter: Marcelo Lomba; Rodinei (Saravia), Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Boschilia e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Guerrero.

Após empate no Gre-Nal pela Libertadores, o Inter deve ir com força máxima para cima do São José. A intenção de Coudet é dar uma sequência maior para os titulares e se manter no topo da tabela do Gauchão.

Últimos cinco jogos

São José Internacional Caucaia 1 x 2 São José (12/02) – CdB Inter 1 x 0 Tolima (26/02) – Libertadores São José 0 x 0 Chapecoense (27/02) – CdB Caxias 1 x 1 Inter (29/02) São José 1 x 0 Ypiranga (02/03) Inter 3 x 0 Univ. Católica (03/03) – Libertadores Juventude 0 x 1 São José (07/03) Inter 2 x 0 Brasil RS (08/03) Atlético-GO 2 x 0 São José (11/03) Grêmio 0 x 0 Inter (12/03) – Libertadores

Além do Campeonato Gaúcho, o São José disputa a Copa do Brasil. O time está na terceira fase. Na partida de ida da fase, perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0. Agora, decidirá a vaga em casa.

O Internacional vive uma lua de mel com sua torcida. Além de ser o primeiro colocado do seu grupo no estadual, também é líder na Libertadores.