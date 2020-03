São Paulo anuncia uniforme da temporada 2020/2021; confira

Nesta terça-feira (10), o ​São Paulo junto a Adidas lançou o novo uniforme para a temporada 2020/2021. A camisa homenageia os 90 anos de existência do Tricolor Paulista – fundado em 1930 – e vai à campo pela primeira vez na noite desta quarta-feira (11), na partida contra o LDU, na Copa Libertadores.





O head de futebol da empresa alemã, André Campos, falou sobre a grandeza da parceria com o São Paulo. “Estar junto a um clube com a grandiosidade do São Paulo em um momento tão importante de sua história é uma honra para nós, e buscamos colocar no uniforme da temporada toda a imponência do clube, trazendo para o novo manto as faixas tricolores nas costas, além de uma aplicação elegante por toda a camisa”, ressaltou.

O uniforme é majoritariamente branco, com as tradicionais faixas tricolores no peito e tem a gola redonda também branca, que é acompanhada por três faixas nos ombros, além de listras na vertical em ‘marca d’água’. O manto pode ser comprado por R$ 249,99, com modelos masculino, feminino e infantil.





​​E aí, tricolor? Gostou da homenagem na nova camisa do São Paulo?