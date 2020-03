São Paulo apresenta balanço de 2019; Déficit ultrapassa a casa dos R$ 100 milhões

​O São Paulo apresentou para seu Conselho Administrativo o balanço financeiro do ano passado. Mesmo com déficit de R$ 156 milhões, os valores já foram aprovados agora seguirão para o Conselho Fiscal que, em seguida, passará para o Conselho Deliberativo. As informações são do ​Globo Esporte.

A principal meta do Conselho de Administração para 2020 é reduzir as dívidas. Para isso ser feito, será necessário um controle mais rígido sobre os departamentos de futebol do clube.

O que será mais impactado é o setor de marketing. Na temporada atual, o departamento terá como principal missão focar em patrocínios que serão expostos nos uniformes.

Os cortes de gastos devem fazer com que o São Paulo economize R$ 18 milhões. Empréstimos e saídas de jogadores são os principais fatores. Jucilei, Everton Felipe, Jonatan Gómez, Jean, Raniel e Araruna já não fazem mais parte da folha de pagamento.

Outra possibilidade é a venda de jogadores. Neste ano, a equipe paulista negociou Antony por R$ 74 milhões e mais 20% da revenda de David Neres, ambos revelados na base. A expectativa é que o faturamento com vendas em 2020 seja de aproximadamente R$ 150 milhões.

Atenção 🚨

O São Paulo apresentou o seu balanço anual de 2019 para o Conselho de Administração. Segundo o conselho , o tricolor apresentou déficit de R$ 156 milhões, A expectativa era muito diferente para a última temporada. O clube pretendia fechar 2019 zerando os débitos🇾🇪 pic.twitter.com/T24l3TJhPo — Time do Morumbi 🏟🇾🇪 (@timedomorumtri) March 13, 2020

Em campo, o clube tem como principais metas a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.