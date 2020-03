São Paulo de Diniz entra na Libertadores com condição única entre os times brasileiros; entenda

​O São Paulo é um dos maiores campeões da ​Libertadores, com três títulos. Porém, Desde 2005 a equipe paulista não levanta o troféu da competição. E este ano, com Fernando Diniz, o Tricolor terá que contar com jogadores que nunca venceram o torneio. As informações são da ​Gazeta Esportiva.

Entre os sete clubes brasileiros que vão disputar a Liberta de 2020, o ​São Pa​ulo é o único que não possui atletas no elenco campeões da principal competição de futebol da América do Sul, o que não incomoda o grupo.

“ O São Paulo não tem campeões da Libertadores, mas tem campeões da Champions. O importante é ter jogadores vencedores, multicampeões no Brasil e internacionalmente também. Acredito que o elenco chega preparado para fazer uma grande Libertadores”, disse o zagueiro Bruno Alves em entrevista.

Na alta cúpula tricolor, por exemplo, estão Raí e Lugano, campeões não só da Libertadores, mas também do mundo. Além deles, jogadores como Daniel Alves, que tem no currículo conquistas como Liga dos Campeões e Copa do Rei.

Para Bruno, que vai para sua primeira Libertadores, seu clube já é acostumado em disputar esse tipo de competição, o que pode ser um diferencial. “A vontade já corre nas veias de todo são-paulino. Nós, jogadores, sabemos da responsabilidade que é encarar cada partida, cada decisão. Tenho certeza que temos todos os ingredientes para fazer uma ótima Libertadores”, concluiu.