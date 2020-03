São Paulo e Banco Inter interrompem negociações pelo patrocínio máster

Pausa nas negociações! O ​São Paulo e o Banco Inter estavam negociando a renovação contratual do patrocínio máster, mas adiaram as conversas diante da pandemia de coronavírus. O atual vínculo vai até o dia 30 de abril deste ano e há expectativa pela extensão do acordo.

Segundo informações do ​GloboEsporte.com, os envolvidos avaliam a parceria como ‘bem sucedida’ e a pretensão é pela ampliação do contrato, além de aumento nos valores. Sem tempo de sobra, clube e banco devem ter menos de 30 dias para fecharem um novo acerto.

Mas no caso do São Paulo sabiam que o contrato vence dm Abril e deixaram a coisa andar sem um outro player sequer pra até usar como contraponto ao Banco Inter.Falta total de planejamento. — Antonio Milani (@Tonybauer3) March 20, 2020

​​

O Tricolor tem renovado parcerias neste começo de temporada e aguarda o desfecho com a empresa do setor financeiro para acertar a permanência da MRV Engenharia. O acordo entre o clube e as instituições ocorrem desde 2017 e a tendência é pela continuidade dos acordos.

O São Paulo poderia oferecer como estímulo ao banco Inter pra que renove o contrato, o mesmo que é feito no estádio da Luz. pic.twitter.com/GQ28INiCql — ⭐⭐⭐Vagner⭐⭐⭐ (@vagner_1930) March 20, 2020

Neste ano, o São Paulo acertou ou renovou com outros quatro patrocinadores para as demais partes do manto tricolor, tendo fechado com o “Cimento Cauê”, com o “Grupo Gazin” e com o “Cartão de Todos”, e renovado com a “Urbano Alimentos”. Os acordos valem para o futebol masculino, feminino e basquete da agremiação.