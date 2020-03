São Paulo é multado por cânticos homofóbicos em clássico; dirigentes recebem suspensão

A segunda-feira (9) foi agitada nos bastidores do ​São Paulo. Vivendo uma semana difícil no aspecto esportivo – especialmente após o inesperado revés em sua estreia na Libertadores -, o clube do Morumbi também sofreu ‘derrotas’ importantes fora das quatro linhas.

Como noticia o ​UOL Esportes, o Tricolor Paulista foi multado em R$ 30 mil por conta de cânticos homofóbicos de seu torcedor durante o clássico contra o Corinthians, disputado no último dia 15 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Seguindo a recomendação, o juiz de campo chegou a interromper o Majestoso por conta dos gritos de ‘bicha’ direcionados ao goleiro alvinegro, Cássio.

Mas essa não foi a única consequência jurídica do turbulento clássico para o clube do Morumbi. Por conta de ofensas públicas ao árbitro da partida – o paulista Douglas Marques das Flores -, três dirigentes tricolores foram julgados nesta segunda pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Raí e Lugano receberam 15 dias de suspensão cada, enquanto o diretor adjunto, Fernando Chapecó, foi apenas advertido.