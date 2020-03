São Paulo melhora perto da Libertadores; Diniz, Pato e outros ganham ‘fôlego’ na equipe

​Boa fase? O ​São Paulo chega à semana de estreia na Copa Libertadores com moral ‘elevada’ após superar período de oscilações e engatar duas vitórias consecutivas. A expectativa agora é consolidar o bom momento do treinador Fernando Diniz à frente do Tricolor Paulista.

Estão jogando o fino. Claro, com desconto que é estadual. — Tobias Fretta (@Tobias_Fretta) March 2, 2020

Em meio aos altos e baixos, a equipe tem conseguido evoluir e os jogadores têm acompanhado essa crescente. Os atacantes Alexandre Pato e Pablo são bons exemplos. Ambos estavam em baixa e tinham pouco prestígio com a torcida, porém, o início de 2020 empolga e os dois têm feito boas atuações – o que tem repercutido na ‘visão’ da arquibancada.

A melhora geral também credência o técnico Fernando Diniz. O profissional foi contratado em setembro da temporada e balançou no cargo em diversos momentos, mas foi “bancado” pela diretoria e tem conseguido se recuperar. O assunto foi abordado pelo treinador em sua última coletiva e ele falou sobre esse processo de evolução.

“Não tenho ideal [de como jogar], o ideal meu é melhorar o time. A maneira que o time joga, de uma forma tática mais aberta, é que a gente tem muita coisa para evoluir, e o futebol é muito mais do que só o tático. A equipe deu um salto do ano passado para cá e temos que continuar evoluindo. Se você parar de evoluir, tem chance de ficar para trás”, afirmou Diniz.

São Paulo vai encarar mais dificuldades mas eu confio no trabalho do Fernando Diniz. #BOMDIAFOXSEGUNDA — Silva do Brasil dia 15 a favor de Bolsonaro (@Dededireita) March 2, 2020

​​

O São Paulo estreia na Copa Libertadores contra o Binacional-PER nesta quarta-feira (04), no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca, no Peru, às 21h (de Brasília). Os tricolores deram o “benefício da dúvida” ao treinador e esperam que o time continue evoluindo e volte a brigar por títulos.