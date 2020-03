São Paulo sofre virada e amplia retrospecto ‘pavoroso’ como visitante em Libertadores

​Último dos brasileiros a estrear na ​Libertadores 2020, o São Paulo, em caso de vitória, cravaria um feito que não vemos desde 2003: uma rodada inicial com 100% de aproveitamento por parte dos representantes tupiniquins na competição. Com boa atuação no primeiro tempo, o clube do Morumbi parecia que sairia do Peru com a vitória na bagagem, mas caiu demais de rendimento na etapa final e sofreu a virada do estreante Binacional: 2 a 1, gols de Iraola e Arango para o time da casa. Alexandre Pato inaugurou o marcador para os paulistas.

Com o revés sofrido na pequena cidade de Juliaca, o ​Tricolor Paulista ampliou seu ‘pavoroso’ retrospecto recente como visitante em Copa Libertadores. Levando em consideração apenas as partidas disputadas desde 2013, o retrospecto são-paulino é de uma vitória, quatro empates e treze derrotas, incluindo duelos válidos pelas fases prévias. Números assustadores para um clube tricampeão continental, de enorme tradição na competição.

O São Paulo fora de casa pela Libertadores desde 2013: ❌Bolívar

❌Atlético-MG

❌Arsenal

❌Strongest

❌Atlético-MG

❌Corinthians

❌S. Lorenzo

✅Danubio

❌Cruzeiro

⏹️C. Vallejo

⏹️River

⏹️Trujillanos

⏹️Strongest

❌Toluca

❌Atlético-MG

❌A. Nacional

❌Talleres

❌Binacional

​​O São Paulo volta a campo já no próximo domingo (8), contra o Botafogo-SP, pela nona rodada do ​Paulistão. Já na Libertadores, seu próximo compromisso está datado para 11 de março, no Morumbi, contra a LDU (EQU). Os equatorianos, por sinal, estrearam com grande vitória sobre o atual vice-campeão do torneio, River Plate.