São Paulo terá conversa com jogadores sobre salários e férias coletivas

Antes responsabilidade da Comissão Nacional de Clubes (CNC) e da Federação Nacional de Atletas Profissionais do Futebol (FNAPF), o debate acerca de ​quitação de vencimentos e férias coletivas em meio à paralisação será, agora, tocada de forma individual por cada um dos clubes das Séries A e B do futebol nacional. Isso porque não houve acordo coletivo entre as duas entidades de representação das partes.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o São Paulo já caminhava no sentido de dialogar diretamente com seus atletas, antes mesmo do desacordo entre as entidades citadas. O clube incluirá os atletas no debate de como salários serão arcados neste período sem jogos em virtude do ​coronavírus, mas ainda não há maiores detalhes de como será a negociação.

“Acredito que já foi passado algo de que vai ter uma conversa, de que nada vai ser imposto como obrigação. Ainda estamos aguardando alguns detalhes para ter essa conversa, nós queremos, mas não adianta nada se reunir nesse momento. Estamos esperando acalmar as coisas. Tem que ser algo que possa ser benéfico pra todos os lados. Tem que esperar e ver qual a posição do clube, a proposta do clube e, como falei, estamos aptos e abertos a algo bom pra todos os lados”, contou o goleiro Tiago Volpi.

O ​Tricolor Paulista tem uma das maiores folhas salariais do país, com gastos mensais que beiram os R$ 11 milhões. Apesar de ter conseguido receitas importantes recentemente – em especial com a negociação de Antony ao Ajax (HOL) -, o clube do Morumbi segue em déficit considerável nas contas.