São Paulo vence Santos de virada e alcança feito que não repetia desde 2007

​Na noite deste sábado (14), o ​São Paulo conseguiu uma importante vitória sobre o Santos, em clássico válido pela décima rodada do Paulistão 2020. O triunfo levou a equipe de Fernando Diniz aos 18 pontos somados no grupo C, campanha que já garante, com duas rodadas de antecedência, a classificação do Soberano ao mata-mata da competição.

Em um Morumbi deserto – portões fechados, determinação da FPF por conta do ​coronavírus -, brilhou a estrela do técnico tricolor e de um jogador que vinha sendo ‘vilão’ neste início de ano: promovido a campo no intervalo, Pablo espantou a maré de azar e anotou os dois gols da vitória são-paulina. Arthur Gomes anotou o gol santista na partida, ainda no primeiro tempo.

O triunfo no SanSão, por sinal, estabeleceu uma marca que não se repetia no Morumbi desde 2007: é a primeira vez em 12 anos que o São Paulo avança ao mata-mata do Paulista sem ter perdido um clássico sequer na fase de classificação. Os últimos anos foram marcados por retrospecto ruim do São Paulo contra seus três maiores rivais mas, neste início de 2020, o Tricolor ainda não perdeu: vitória sobre o ​Santos, empates com ​Palmeiras e ​Corinthians.

Primeira vez desde 2007 (!) que o São Paulo termina invicto nos clássicos uma primeira fase de Paulistão. Curioso que foi só na primeira vez após o retorno do mata-mata depois das duas edições de pontos corridos… — BITENCOURT, Caio (@caiobtncrt) March 14, 2020

