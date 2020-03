São Paulo x LDU | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​O ​São Paulo volta suas atenções para a Libertadores. Após perder na estreia para o Binacional por 2 a 1, fora de casa, o tricolor paulista contará com a presença da sua torcida, que deve comparecer em grande público no Morumbi.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: São Paulo x LDU Motivo: Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 Data: 11/03/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Morumbi, em São Paulo (BRA) Árbitro: Esteban Ostojich (URU) Onde assistir: TV Globo e Fox Sports

Prováveis escalações Provável São Paulo: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves e igor Gomes; Antony, Pato e Pablo. Provável LDU: Gabbarini; Caicedo, Guerra, C. Rodríguez e Ayala; Valencia, Villarruel, Quinteros, Sornoza e M. Caicedo; Borja.

Vitor Bueno segue sendo dúvidas para o duelo. Com lesão no tornozelo, o jogador ficou de fora contra o Binacional e Botafogo-SP. Quem deve voltar é Juanfran. O lateral espanhol treinou normalmente com o grupo.

A equipe equatoriana aposta no atacante Borja. O jogador de 32 anos é o nome da vez no LDU, com nove gols marcados em seis jogos na temporada.