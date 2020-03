São Paulo x Santos | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​​São Paulo e ​Santos se enfrentam em Clássico pelo Campeonato Paulista. Mesmo com o desgaste, os treinadores devem mandar a campo o que têm de melhor. As equipes são líderes dos seus respectivos grupos.

Ficha técnica e onde assistir

​

Ficha técnica: São Paulo x Santos Motivo: 10ª rodada do Paulistão 2020 Data: 13/03/2020 Hora: 19h (de Brasília) Local: Morumbi, em São Paulo (SÃO) Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SÃO) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações Provável São Paulo T. Volpi (L.Perri); Juanfran, Arboleda, B. Alves e Reinaldo; D. Alves, Tchê Tchê, Antony, Igor Gomes e V. Bueno; Alexandre Pato. Provável Santos Everson; Pará, L. Veríssimo, Luan Peres e F. Jonatan; Sánchez, Jobson e D. Cristiano; Sasha, Kaio Jorge e Soteldo.

Em entrevista coletiva, Fernando Diniz negou que vai poupar jogadores para o Sansão. Desta forma, a única dúvida é no gol. Volpi foi substituído na partida diante da LDU. Caso não se recupere, Perri será seu substituto.

Pelo lado Santista, Jesualdo Ferreira não quis entregar quem entrará em campo no clássico. A expectativa é de que seja o mesmo time que venceu o Delfín, na Libertadores.

Últimos cinco jogos São Paulo Santos Oeste 0 x 4 São Paulo (22/02) Ituano 2 x 0 Santos (22/02) São Paulo 2 x 1 Ponte Preta (01/03) Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02) Binacional 2 x 1 São Paulo (05/03) – Libertadores Defensa 1 x 2 Santos (03/03) – Libertadores Botafogo – SP 1 x 0 São Paulo (08/03) Santos 3 x 1 Mirassol (07/03) São Paulo 3 x 0 LDU (11/03) – Libertadores Santos 1 x 0 Delfín (10/03) – Libertadores

Na Libertadores, o São Paulo é vice-lider do seu grupo, com três pontos em dois jogos. O Santos lidera o Grupo G da competição, com duas vitórias.