Saudades? Gustavo Cuéllar publica vídeo e leva Nação Rubro-Negra à loucura

Quer voltar? Neste domingo (15), o colombiano Gustavo Cuéllar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, publicou vídeo em rede social e levou torcedores do ​Flamengo ao delírio. O volante deixou o clube rubro-negro no meio da temporada passada e chateou boa parte da Nação Rubro-Negra, mas (aparentemente) o ‘amor’ ainda existe.

Em story, no Instagram, o atleta postou vídeo de seu filho com a camisa rubro-negra e repetindo o nome do clube: “Flamengo, Flamengo”, enquanto o jogador sorria e gravava o garoto. Confira:





Gustavo Cuéllar chegou ao Flamengo em 2016 e ao longo de quatro temporadas disputou 167 partidas, marcou 2 gols e conquistou dois títulos estaduais (2017 e 2019). O colombiano tinha muita identificação com o clube e era cotado como ídolo entre os rubro-negros. E aí, torcedor do Mais Querido, aceitaria de volta? Tem espaço no atual elenco de Jorge Jesus?