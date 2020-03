SEEDUC RJ 2020: Saiu o edital com 827 vagas temporárias para professor! Até R$2.211,25

Edital publicado! A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de nada menos que 827 vagas para Professor. Os profissionais vão atuar nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio durante o ano letivo de 2020.

De acordo com o edital de processo seletivo da SEEDUC-RJ, a seleção vai ter validade até 22 de dezembro de 2020, último dia letivo previsto no calendário escolar de 2020. Vale destacar que, havendo aumento do ano letivo, a validade do processo seletivo também poderá ser prorrogada.

Para regência nos anos iniciais do ensino fundamental, vai ser exigido curso de ensino médio na modalidade normal ou licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para lecionar.

Já para trabalhar com as turmas do anos finais do ensino fundamental e médio, é necessário ter licenciatura plena e/ou formação específica prevista na legislação em vigor para lecionar as disciplinas do currículo oficial.

O salário será de R$1.179,35 carga horária de 16 horas; R$2.211,25 por jornada de de 30 horas; e R$940,16 para 22 horas. Segundo o edital, as vagas ofertadas na seleção da SEEDUC-RJ para temporários serão divididas da seguinte maneira:

serão assinados 50 contratos na função de Professor Docente II , para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, com carga horária de 22 horas. Os profissionais vão suprir carências na Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas.

, para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, com carga horária de 22 horas. Os profissionais vão suprir carências na Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas. serão assinados nada menos que 777 contratos na função de Professor Docente I para atuação nos anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio. Segundo o edital, são 585 contratados para professores com carga horária de 16h e 192 com carga horária de 30 horas semanais. Esses profissionais contratados vão suprir as necessidades que vão surgir ao longo de 2020, em efetiva regência de turma.

Inscrição Concurso SEEDUC RJ 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 06 e 15 de março. Na hora do cadastro, o candidato vai ter que indicar o tipo de vaga, o município, regional e as disciplinas aos quais pretende concorrer.

Etapas

A seleção dos candidatos vai ser realizada em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, composta por análise de títulos. No ato da inscrição, o sistema vai pontuar as titulações e experiências informadas pelos concorrentes.

As pontuações observarão os seguintes critérios:

Professor Docente II para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental

Curso de ensino médio na modalidade normal ou licenciatura em Pedagogia com habilitação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental – Obrigatório

Graduação de nível superior na área de Educação – 1 ponto

Pós-graduação lato sensu de especialização na área de Educação, com carga horária mínima de 360 horas e/ou stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) na área apresentada para contratação – 2 pontos

Professor Docente I para atuação nos anos finais do ensino fundamental e para atuação no ensino médio

Licenciatura plena e/ou formação específica prevista na legislação em vigor para lecionar as disciplinas do currículo oficial ou curso superior com complementação pedagógica, na respectiva área de atuação – Obrigatório

Graduação na área de Educação – 1 ponto

Pós-graduação lato sensu de especialização na área de Educação, com carga horária mínima de 360 horas e/ou stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) na área apresentada para contratação – 2 pontos

Experiência como regente de turma em unidade escolar da SEEDUC

Até um ano – 2 pontos

Mais de um ano até dois anos – 3 pontos

Mais de dois anos até cinco anos – 4 pontos

Mais de cinco anos – 5 pontos

Experiência como regente de turma em escola municipal, federal, de outro Estado ou escola particular

Até um ano – 1 ponto

Mais de um ano até dois anos – 2 pontos

Mais de dois anos até cinco anos – 3 pontos

Mais de cinco anos – 4 pontos

De acordo com o edital, a lista classificatória do resultado vai ser divulgado no dia 17 de março. No dia seguinte, 18 de março, vai acontecer o processo de convocação dos candidatos para a análise documental e assinatura dos termos contratuais nas diretorias regionais.

Informações do concurso