Segredo, off…Jadson despista sobre transferência para clube carioca

​Jadson deixou de ser uma alternativa no ​Corinthians com a contratação do técnico Tiago Nunes. Fora dos planos do clube, ele chegou a um acordo para a rescisão do vínculo no final de fevereiro e, até o momento, está sem uma nova casa. Porém, existem fortes especulações de uma possível ida para o ​Vasco da Gama, tema sobre o qual o meia prefere não entrar em detalhes.

Jadson no Vasco nem seria uma tragédia, mas é completamente fora de contexto. — Raul MILGRAU (@MilgrauRaul) March 24, 2020

Em entrevista ao Fox Sports, o jogador despistou ao ser questionado sobre isso, mas deixou no ar o sentimento de que, no mínimo, existe um namoro entre as partes. E que parece próximo de virar casamento. “Isso aí tem que ficar em segredo. Meu empresário falou que não era para contar nada. Eu estou só aguardando, esperando essa pandemia dar uma melhorada. Vamos deixar isso em segredo, em off”, comentou.

Jadson no Vasco acrescentaria e mto naquele meio campo q não cria nd! — ~ 🥋 Léo Santana ✠ (@LeoSantanaLS) March 24, 2020

Jadson, porém, não deixou de reiterar a insatisfação com o modo pelo qual foi tratado nos últimos tempos de Corinthians. Segundo ele, a condução de sua dispensa não aconteceu da forma mais correta, ainda mais se tratando de um jogador bicampeão brasileiro (2015 e 2017) e tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019) com a camisa do Timão. “Se a diretoria tivesse um pouco mais de respeito com o Ralf e comigo, poderia ter agido de uma forma melhor. Eles ligaram no dia 18 de dezembro falando que o treinador não iria contar com a gente, que poderíamos procurar outro clube. A gente estava de férias. Depois, a apresentação era em uma segunda-feira e, o Vilson (Menezes, diretor de futebol) nos ligou dizendo para nos apresentarmos só na quinta. A gente nunca teve problema com ninguém ali, sempre vestimos a camisa do Corinthians com carinho e amor. Faltou feeling”, disparou. O meio-campista está com 36 anos e confirmou, também, que a equipe paulista lhe deve o pagamento de férias do ano passado.

