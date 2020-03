Seleção de joias: O XI ideal formado apenas por jogadores Sub-21

Eles já simbolizam o presente de seus respectivos clubes, mas têm potencial para serem ainda maiores em um futuro próximo. Quem são os craques da novíssima geração? Bem, montamos o XI ideal formado apenas por jogadores sub-21 (21 anos ou menos) e, como não poderia ser diferente, obtivemos uma equipe fortíssima que certamente brigaria por títulos nas grandes ligas. Duvida? Dá uma conferida!

Gianluigi Donnarumma (Milan)

O arqueiro italiano figura nas listas de atletas jovens mais talentosos há anos, o que gera muita estranheza no fã de futebol mais desatento… Mas não se espante! Donnarumma ainda é um sub-21, mas já está em seu quinto ano como jogador profissional. Titular absoluto do Milan e da Azzurra, merece e muito ser o camisa 1 dessa seleção.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

O lateral-direito de 21 anos é uma verdadeira máquina de assistências. Seu potencial ofensivo parece infinito, e Jürgen Klopp sabe explorar isso muito bem. Os números do inglês nas últimas duas temporadas (2018/19 e a atual, 2019/20) são espetaculares, somando aproximadamente 30 participações diretas para gols do Liverpool. Números de meia/atacante.

Matthijs de Ligt (Juventus)

Apontado como um talento a ser observado desde seus primeiros momentos como profissional do Ajax, De Ligt ‘apareceu’ para o mundo na grande temporada de 2018/19 do clube holandês, campeão de tudo nacionalmente e semifinalista da ​Champions. Hoje, o zagueiro de apenas 20 anos de idade é titular absoluto da Juventus, clube habituado a ter defensores de excelência.

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

O zagueiro francês de 21 anos é o segundo jogador mais valioso do RB Leipzig, atrás apenas do centroavante Timo Werner. As cifras fazem justiça ao futebol de Upamecano, possivelmente o defensor mais sólido em atividade no futebol alemão em 2019/20. Não à toa, já está na mira do gigante Bayern de Munique, que segue carente de opções confiáveis para sua zaga.

Alphonso Davies (Bayern de Munique)

E por falar em Bayern, vem justamente do clube tedesco o titular da lateral-esquerda deste XI ideal. O garoto canadense está em sua primeira temporada como titular do time bávaro e vem gerando grande impacto: mesmo tão jovem (19 anos), não parece sentir a pressão de defender um gigante e tem sido uma arma ofensiva poderosa, com 5 participações para gols no Alemão.

Federico Valverde (Real Madrid)

Quem é esse jovem volante que ‘bagunçou’ todas as hierarquias do meio de campo do Real? O talentoso uruguaio de 21 anos se tornou, com muito merecimento, um dos jogadores prediletos de Zidane. É impecável nos fundamentos: recuperação, desarme, passe, combate 1 contra 1… O maior campeão europeu tem, em mãos, um dos atletas sub-21 mais empolgantes do mundo.

Houssem Aouar (Lyon)

O Lyon é conhecido mundialmente por sua capacidade de formar e formar. Suas categorias de base funcionam a pleno vapor e sempre ‘geram’ um talento nato. Há pouco tempo foi Fekir, hoje é Aouar, um meio-campista de 21 anos extremamente técnico e habilidoso. Encantou dirigentes da Juventus no jogo de ida entre os clubes, pelas oitavas da Champions.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

O armador de apenas 20 anos é o principal nome do atual elenco do Bayer Leverkusen, com 11 participações diretas para gols da equipe em 22 partidas disputadas pela Bundesliga (0,5/jogo). Já soma convocações para a seleção principal da Alemanha e é apontado como um dos nomes que conduzirá a renovação da Nacional. É avaliado em 90 milhões de euros.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Abrimos a trinca ofensiva com o ponta que, sem exageros, é o responsável direto por manter o Dortmund ainda na briga pelo título da Bundesliga 2019/20. Representante dessa empolgante ‘nova geração’ inglesa, o veloz e habilidoso jogador de 20 anos soma surreais 29 participações diretas para gols aurinegros no campeonato nacional (14 gols e 15 assistências). Completo.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Campeão do mundo em 2018, vencedor de todos os troféus nacionais possíveis com a camisa do Paris Saint-Germain e principal artilheiro do time na temporada passada e na atual, Kylian Mbappé é o melhor jogador sub-21 do futebol mundial na atualidade. É, também, o jogador com maior valor de mercado entre todos (qualquer idade): 200 milhões de euros.

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Não podíamos fechar nosso XI ideal com outro centroavante se não o norueguês ‘sensação’, que vem ​pulverizando recordes desde sua chegada ao Dortmund em janeiro. Entre hat-tricks na velocidade da luz e artilharia (parcial) na Champions, caiu como uma luva na equipe alemã. É um dos prospectos mais empolgantes dentre os Sub-21 do futebol mundial. Olho nele!

Reservas

​Goleiro: Alban Lafont (Nantes)

Defensores: Renan Lodi (Atlético de Madrid), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Ibrahima Konaté (RB Leizig), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

Meias: Eduardo Camavinga (Rennes), Nicolò Zaniolo (Roma), Guendouzi (Arsenal), Martin Ödegaard (Real Sociedad)

Atacantes: João Félix (Atlético Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Christian Pulisic (Chelsea), Ferrán Torres (Valencia)