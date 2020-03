Seleção faz jogo morno e só empata com a Holanda; Marta ‘cutuca’ arbitragem

​Na tarde desta quarta-feira (4), a Seleção Brasileira Feminina fez sua estreia no Torneio da França, de caráter amistoso e preparatório visando as Olimpíadas do Japão, em julho. Apesar das melhores oportunidades e maior volume terem sido da equipe rival, a ​Canarinho conseguiu manter a invencibilidade sob o comando de Pia Sundhage: 0 a 0 contra a Holanda, atual vice-campeã do mundo.

Titular durante a primeira etapa, a craque da camisa 10, Marta, reconheceu que o primeiro tempo foi abaixo do potencial, mas elogiou a postura da equipe no segundo tempo: “A gente começou marcando a Holanda não tão agressivamente como a gente gostaria, não estávamos bem conectadas e isso dificultou. Elas foram melhores que a gente (…) No segundo tempo eu já vi um jogo mais equilibrado. Claramente, eu só vi uma chance de gol da Holanda”, afirmou.

Aos olhos de ​Marta, a Seleção Brasileira ainda foi prejudicada em dois lances capitais durante a partida: uma falta em Ludmila em chance clara de gol que não gerou expulsão; e um suposto pênalti em cima de Thais, no finzinho do jogo: “A Ludmila ia sair na cara do gol, poderia tomar o vermelho ali, o que já melhoraria a nossa situação na partida. E ainda teve o pênalti em cima da Thaisinha, que foi ignorado pela arbitragem”, pontuou.

A Canarinho volta a campo já no próximo sábado (7) pelo Torneio da França, contra as anfitriãs. Vale lembrar que a França foi responsável pela eliminação do Brasil na ​Copa do Mundo 2019, ainda na fase de oitavas de final.