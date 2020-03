Seleção Feminina tem duas baixas por lesão para Torneio da França; Pia convoca substitutas

Entre os dias 4 e 10 de março, a Seleção Brasileira Feminina disputará o Torneio da França, de caráter amistoso e preparatório visando os Jogos Olímpicos no meio do ano. A delegação da Canarinho já está em terras francesas, mas com duas mudanças importantes em relação à ​convocação original de Pia Sundhage, realizada em fevereiro.

Como noticia o site Surto Olímpico, duas jogadoras precisaram ser desconvocadas por motivo de lesão: a zagueira Érika, do Corinthians; e a atacante Geyse, do Madrid CFF (ESP). Ambas sofreram contusões enquanto defendiam seus respectivos times e não tiveram tempo hábil para recuperação. Para seus lugares, Pia convocou Antônia, defensora do Madrid CFF, e Thais Guedes, atacante do ​Santos.

A Seleção Brasileira Feminina estreia no Torneio da França já na próxima quarta-feira (4), às 14h30 de Brasília, contra a Holanda. Além de encarar a atual vice-campeã mundial, a equipe de Pia ainda terá outras ‘pedreiras’ pela frente: França, no dia 7; e Canadá, no dia 10.

