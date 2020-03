Sem acordo, Botafogo encerra negociações por volante Yaya Touré

​Chegou ao fim, ao menos por ora, o sonho alvinegro de contar com Yaya Touré em seu elenco para 2020. Após longas semanas de tratativas, aproximações e distanciamentos, o clube carioca comunicou o encerramento das negociações na noite desta terça-feira (3). Quem veio a público para informar o desfecho sem final feliz foi o vice-presidente comercial e de marketing do ​Botafogo, Ricardo Rotenberg.

“Conversei hoje por mensagem com o Yaya durante toda tarde e agora por telefone com o seu agente inglês. Yaya nos passou que tem muita vontade de jogar no Botafogo, porém essa é uma decisão muito impactante para ele e família para decisão imediata. Mudança para o Brasil. Na conversa com o agente acertamos que por ora encerraremos as negociações, porém que as portas estão abertas do Botafogo. Para ficar claro, Yaya não aceitou dizer não”, publicou.

Como escancara a fala do dirigente, o principal entrave para o acerto entre as partes foi a mudança de grandes proporções que atingiria o jogador e seus familiares. O lado pessoal, portanto, acabou pesando para que a negociação não fosse sacramentada. Desencontros nos termos financeiros/contratuais também existiram, mas não foram preponderantes para que o volante de 36 anos recuasse nas conversas.