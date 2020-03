Sem Alison, Jesualdo deve dar oportunidade a jovem na estreia do Santos n Libertadores

​Dia de decisão e oportunidade! Nesta terça-feira (03), o ​Santos visita o Defensa y Justicia , no Estádio “Tito”, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida marca a estreia do Peixe na busca pelo tetra e pode ter um sentimento ainda mais especial para o jovem Sandry. A informação é do ​LANCE!.

Foto: Ivan Storti / Santos

Sem o volante e capitão Alison, lesionado e baixa confirmada para o duelo em território argentino, o meio-campista de 17 anos aparece como opção para o treinador Jesualdo Ferreira. O garoto participou normalmente dos últimos treinos da equipe e está à disposição. Felipe Jonatan se recuperou de trauma no tornozelo e vai para o jogo.

Vai jogar o mlk na fogueira de novo !! Foi assim contra o Corinthians agora no primeiro jogo da libertadores ! Acho que devia começar com Evandro ou até Jean Mota e deixa Sandry no banco ! — Francisco Krauss  (@_Kik0_) March 2, 2020

Sandry foi titular contra o ​Corinthians, mas não teve uma sequência e não ficou nem no banco de reservas no clássico diante do ​Palmeiras. Os santistas ficaram divididos com a decisão e parte da torcida acredita que o português “queimou” o garoto.

O treinador tem outras alternativas no elenco e pode escolher entre Pituca, Evandro e Jobson, além de Sandry, para substituir Alison no meio de campo do ​Santos. O time realizou seu último treino nessa segunda-feira (02) e agora é aguardar para saber qual a decisão de Jesualdo Ferreira.