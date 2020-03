Sem clube há mais de um mês, Elias ainda tem mercado no Brasil?

Sem clube há mais de um mês, Elias segue disponível no mercado e pode assinar com qualquer equipe ​sem custos por seus direitos econômicos. Aos 34 anos, o volante não renovou com o ​Atlético-MG e está livre desde o dia 31 de janeiro. Atualmente, o jogador processou o Galo e não tem sido ‘ventilado’ em outras equipes.

O meio-campista tem uma carreira vitoriosa, com passagens por ​Corinthians, Atlético de Madrid (ESP), Sporting (POR), ​Flamengo e outros clubes do futebol interno e do exterior, além de ter defendido a Seleção Brasileira. Até o momento, Elias disputou 663 partidas como profissional e marcou 104 gols – dados OGol.

O camisa 7 também conquistou títulos importantes, como Campeonato Brasileiro Série B (2008) e A (2015) e Copa do Brasil (2009 e 2013), e tem muita experiência e talento reconhecido, especialmente no futebol nacional. Porém, o atleta recebeu poucas propostas e não há muitos rumores sobre o seu retorno aos gramados.

De acordo com o ​Yahoo Esportes, Elias rejeitou três ofertas, sendo uma do Rio de Janeiro e outras duas não divulgadas. O volante teria entendido que esses times não têm condições esportivas e financeiras dentro da perspectiva que espera para seguir sua carreira. Sem clube, o jogador mantém a forma física com a ajuda de profissionais independentes.

Gostei da Ponte procurar o Ralf, mas, se for pra meter o pé na porta e mudar o time de patamar, prefiria buscar o Elias. Primeiro que não há no elenco um segundo volante, ele já conhece a casa, tem mais capacidade de decidir jogos. Problema é que ele não quis nem ouvir proposta. — André Procópio Sales (@DehProco) March 4, 2020

Elias é um bom jogador e, em tese, teria mercado. Contudo, o seu último salário era de R$ 300 mil na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) – conforme o ​UOL Esporte – e cabe saber qual equipe “de elite” estaria disposta a pagar tal quantia por um jogador de quase 35 anos. A expectativa por uma grande proposta (talvez) esteja fora da realidade.

O futebol brasileiro tem mudado e os jogadores têm ou vão ter que se adequar a ‘nova realidade’ do esporte. O Brasil paga os maiores salários da América do Sul, mas a crescente de investimento também ocasiona na mudança de perspectiva dos clubes, empresários e dirigentes em relação ao que se paga e a quem se paga. O tal “custo-benefício” entrou na moda e apenas o nome não vai segurar mais atletas no mercado.