Sem Copa América! Conmebol decide adiar torneio por pandemia de coronavírus

​Não vai ter Copa América em 2020. Por conta da pandemia de coronavírus, a ​Conmebol já decidiu adiar a competição de seleções para a próxima temporada, seguindo os moldes da Eurocopa.





A ideia da entidade é utilizar basicamente o mesmo período, fazendo o torneio entre os meses de junho e julho (10/06 a 11/07, provavelmente), mantendo Colômbia e Argentina como sedes e tendo Austrália e Qatar como países convidados. Ou seja, com isso se mexerá o menos possível na competição.

Pintaba para ser un gran año en materia deportiva y ya nos quedamos sin Eurocopa. La Copa América va por el mismo camino y los olímpicos ni se diga. Pero ante los acontecimientos, es mejor aplazar todo. — Daniel  (@dlatorrec24) March 17, 2020

No entanto, esta modificação já traz uma consequência natural para o que se previa de calendário em 2021. A primeira edição do novo Mundial de Clubes proposto pela Fifa, que aconteceria na metade do próximo ano na China, precisará ser revista.