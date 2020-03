Sem emprego? Quase 10 mil vagas de emprego abertas; confira as empresas e os cargos que oferecem

As empresas Grupo Big, Atento, Randstad e Vikstar tem um total de 9.826 vagas de emprego esperando para ser preenchidas em todas as regiões do Brasil. Saiba mais!

Vagas abertas em Grupo Big

Sobre o Grupo Big

“Presente no país desde 1995, o Grupo BIG, ex-Walmart Brasil, opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 8 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sams Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias. O Grupo é o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil.

Mais do que estar presentes em diversos momentos de compras em nossas 556 unidades, queremos encantar e conquistar nossos clientes para sermos reconhecidos como o melhor varejo no Brasil. Sabemos que a jornada é desafiadora, mas estamos preparados para isso. Agora é com a gente. Somos Grupo BIG. Venha fazer parte desse time!”

Algumas das vagas disponíveis hoje (12/03/2020) são:

Vendedor;

Operador de Caixa;

Auxiliar de Limpeza;

Açougueiro;

Ajudante;

Repositor;

Supervisor Administrativo;

Técnico de Manutenção;

Padeiro;

Conferente;

Farmacêutico;

Gerente Comercial;

Recepcionista;

Confeiteiro;

Encarregado de TI;

Auxiliar Financeiro;

Assistente de Recursos Humanos.

Entre outras. Confira a lista completa aqui.

As vagas são para: Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também o Distrito Federal.

Vagas abertas em Atento

Sobre a Atento

“Fundada em 1999 como fornecedora para o Grupo Telefônica e adquirida pela Bain Capital em 2012, a Atento é líder global e a maior empresa de CRM BPO na América Latina. Destaca-se como o principal fornecedor de serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios na América Latina, e hoje somos um dos cinco maiores provedores mundiais. Com foco em Pessoas, é a única empresa do segmento reconhecida entre as 25 Melhores Empresas para Trabalhar no mundo, segundo o Instituto Great Place to Work, pelo quarto ano consecutivo.”

Algumas das vagas disponíveis hoje (12/03/2020) são:

Teleoperador;

Supervisor de Call Center;

Consultor de Vendas Externas;

Instrutor de Treinamento;

Eletricista;

Administrador;

Auxiliar de Limpeza;

Analista de Planejamento;

Mecânico de Refrigeração;

Assistente de Cobrança;

Analista de Banco de Dados;

Consultor de Software;

Programador;

Analista Jurídico;

Analista Digital;

Analista de Recursos Humanos;

Bombeiro Civil;

Entre outras. Confira a lista completa aqui.

As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraná, Pernambuco e Maranhão.

Vagas abertas em Randstad

Sobre a Randstad

“A Randstad, fundada em 1960 por Frits Goldshmeding na Holanda, desempenha um papel fundamental no mundo do trabalho global. Possui operações em 39 países, o que representa mais de 90 do mercado global de Recursos Humanos. A Randstad começou a atuar no Brasil em 2008 por meio da joint-venture com a empresa RH Internacional, que já atuava desde 1990. Em 2011 a Randstad adquiriu 100 do capital da RH Internacional, instalando-se definitivamente no Brasil e começando sua história de sucesso.”

Algumas das vagas disponíveis hoje (12/03/2020) são:

Vendedor;

Gerente de Contas;

Atendente;

Estoquista;

Farmacêutico;

Auxiliar de Produção de TV;

Auxiliar Administrativo;

TI;

Professor de Educação Infantil;

Assistente de Recursos Humanos;

Almoxarife;

Mecânico;

Assistente Fiscal;

Analista de Marketing;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Hemodiálise;

Auxiliar de Limpeza;

Cadista;

Designer;

Eletricista;

Gerente Financeiro;

Professor de História;

Professor de Português;

Engenheiro Mecânico;

Massoterapeuta;

Entre outras. Confira a lista completa aqui.

As vagas são para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Distrito Federal, Maranhão, Rondônia, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, Roraima e Sergipe.

Vagas abertas em Vikstar

Sobre a Vikstar

“Somos uma das empresas de Contact Center que mais cresce nos últimos anos. E essa evolução se deu com o reconhecimento de nossos clientes e as novas demandas do mercado que exigem excelência em desempenho e qualidade. Com abrangência nacional, nossas soluções de relacionamento com os consumidores são customizáveis e multicanais. Desde o início, tomamos como ordem investimento em estrutura e tecnologia, segurança e capacitação de nossos representantes.”

Algumas das vagas disponíveis hoje (12/03/2020) são:

Operador de Telemarketing

Agente de Call Center

Vendedor

Supervisor de Operações

Técnico de Segurança do Trabalho

Auxiliar de Serviços Gerais

Entre outras. Confira a lista completa aqui.

As vagas da Vikstar são para São Paulo.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes e fique ligado no Notícias Concursos!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar clicando no nome da empresa em que deseja trabalhar nas listas acima!

