Sem espaço na Europa, lateral entra no radar do Flamengo para ser opção a Rafinha

​Mesmo antes de a bola parar de rolar em todo o planeta, o ​Flamengo já sabia e já se mobilizava na busca por um reforço pontual em seu elenco: a lateral direita. Depois da saída de Rodinei para o Internacional, o Rubro-Negro se viu numa lacuna do elenco para a reserva de Rafinha. Orejuela quase chegou, mas acertou com o Grêmio. Agora, o alvo é outro.

De acordo com a ​imprensa turca, Douglas, do Besiktas, tem uma proposta do Fla para deixar o clube alvinegro rumo ao Rio de Janeiro. O atleta de 29 anos não vem tendo muito espaço no time de Istambul e enxerga com boas perspectivas a chance de se juntar ao atual campeão brasileiro e da Libertadores. Uma volta ao seu país de origem também é um atrativo a mais.

DOUGLAS

Brasil🇧🇷

29 años

LD Sin ser titular en São Paulo🇧🇷 llegó al Barcelona🇪🇸 en 2014. Desde entonces, ha jugado unos 12 partidos al año. En el Sporting🇪🇸 tuvo minutos, pero en el Benfica🇵🇹 apenas jugó. Recuperó ritmo en el Sivasspor🇹🇷 y ahora es suplentísimo en el Besiktas🇹🇷 pic.twitter.com/wyusWJfVFF — Qué fue de estos futbolistas (@Quefuede_futbol) March 19, 2020

Com contrato até 2022, o lateral-direito ex-São Paulo e Barcelona atuou em apenas sete partidas nesta temporada 2019/20, e um empréstimo com opção de compra surge como a alternativa mais viável para todos os envolvidos.