Sem espaço no Santos, Uribe se oferece a clube e recebe um “não” como resposta

Entre 2015 e 2018, o atacante Fernando Uribe defendeu o Toluca, do México, se transformando em um jogador bastante querido pela torcida. Só que o agora centroavante do ​Santos foi oferecido por seus representantes novamente à equipe, que descarta um eventual retorno do colombiano.

A direção do Toluca não gostou da forma como Uribe deixou o clube. Havia uma tentativa de renovação do contrato, mas ele acabou se transferindo para o ​Flamengo de graça. E isso irritou os cartolas, mesmo que o próprio atleta tenha enviado mensagens tentando uma reaproximação. “Nunca existiu interesse. Não existe nenhuma possibilidade. Por hoje, não temos no radar trazer ele”, disse Antônio Naelson, diretor esportivo do time, ao ​Lance!.

Em três temporadas no futebol mexicano, Uribe disputou 119 partidas e marcou 61 gols. Depois de uma passagem apagada pelo Fla, desembarcou na Vila Belmiro e também não correspondeu. Até o momento, são 14 jogos e nenhuma bola na rede. Muito embora tenha recebido algumas oportunidades (três) por parte do técnico Jesualdo Ferreira no início de 2020, decepcionou, tanto que ficou de fora até da lista de relacionados para os últimos dois confrontos, contra ​Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, e Defensa y Justicia, pela ​Libertadores.

