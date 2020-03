Sem espaço, reforço do ano passado deve deixar o Santos; México pode ser destino

​Não deu certo! O atacante Fernando Uribe não engrenou no Santos e deve ser negociado. O Peixe pretendia vender o colombiano no final da temporada passada, mas nenhuma negociação avançou como o esperado e o clube praiano resolveu dar uma nova oportunidade ao ex-Flamengo.

De acordo com informações do ​Gazeta Esportiva, o Alvinegro não conseguiu negociar o ‘goleador’ de 32 anos e aguardou uma avaliação do treinador Jesualdo Ferreira. Porém, o português não ficou muito animado com o futebol de Uribe – Sampaoli também não era um entusiasta do camisa 20.

Atualmente, o colombiano não tem ficado nem no banco de reservas e a tendência é de que seja negociado o quanto antes. A prática não tem sido como na teoria: Uribe recusou uma proposta de empréstimo do Athletico na esperança de crescer no Santos. A tratativa não caminhou por “não” do atleta.

Uribe um dos piores negócio feito por essa diretoria, esse tal do venuto é mto fraco tbm melhor por garotos da base mesmo que sejam medianos porém podem vender e render uma grana pro clube… — Dieguinho_ps82 (@dieguinhoPS10) March 2, 2020

Sem espaço e fora dos planos para a temporada, o atacante deve ser negociado no meio do ano – na janela internacional de transferências. O movimento natural observado pelo Peixe e empresários do atleta é de que Uribe retorne ao futebol mexicano. O colombiano era referência no Toluca.

Fernando Uribe chegou ao Santos em 2019 em negociação com o ​Flamengo por cerca de R$5 milhões e tem um dos maiores salários do elenco alvinegro. A expectativa no colombiano era alta, mas o ‘9’ não conseguiu se firmar e não marcou nenhum gol em 14 partidas. O vínculo com o Peixe vai até junho de 2022.