Sem fluxo de caixa, Grêmio estima perda de até R$ 25 milhões

Problema financeiro! O coronavírus (COVID-19) mexeu, também, com o futebol e além de impactar na saúde, tem afetado outros setores do cotidiano dos clubes, como a parte econômica. Ciente, o ​Grêmio reavaliou o seu planejamento de 2020 e tem buscado um ‘plano de contingência’.

Conforme o ​UOL Esporte, o Imortal estima deixar de arrecadar até R$ 25 milhões no decorrer do ano, considerando receitas da Libertadores, venda de produtos do clube e cota da Copa do Brasil, que não vão chegar aos cofres do Tricolor Gaúcho.

Sem fluxo de caixa e previsão de retorno da temporada, o Grêmio vem trabalhando com uma nova perspectiva e procura um ‘plano de ação’ para tentar amenizar o impacto financeiro e continuar honrando com seus compromissos. A previsão do time é de que tudo se normalize em junho, mas que o retorno ocorra gradativamente a partir de maio.

As contas feitas pelo clube são relativamente simples e têm o CEO, Carlos Amodeo, como responsável. A agremiação considera: cota dos jogos como mandante na Libertadores mais o prêmio por participação nas oitavas da Copa do Brasil e a renda com o quadro social (venda de produtos oficiais).

A princípio, o Grêmio não pretende buscar auxílio financeiro externo e espera sanar dívidas – especialmente salários de jogadores e funcionários – com soluções caseiras. O clube não revelou como vai quitar a folha salarial, mas vai tentar negociar o pagamento de fornecedores e aguarda resposta em relação ao ProFut.

Nesta sexta-feira (20), elenco e funcionários do Grêmio se reúnem no CT Presidente Luiz Carvalho para passarem por exames médicos e vacinação. Os atletas se reapresentariam na próxima terça-feira (24), mas o compromisso deve ser cancelado.