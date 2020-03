Sem Neymar? Torcedores do PSG escalam ‘time de todos os tempos’ com quatro brasileiros

​ Domingo (22) francês sem clássico, mas com “polêmica” extracampo. A pandemia de coronavírus não permitiu que Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha fossem à campo, mas a disputa ocorreu através de disputa fictícia promovida pelo jornal L’Equipe .

Conforme o ​ESPN.com.br, o diário esportivo convocou torcedores dos dois clubes para escalar “o melhor time da história das duas equipes”. Os adeptos esboçaram os esquadrões históricos e ambos tinham brasileiros, sendo um representante no Les Olympiens e quatro no PSG.

O escalado pelos torcedores do Olympique de Marselha foi o zagueiro e ídolo do ​Flamengo, Mozer, que defendeu o time entre 1989 e 1992. Do outro lado, os maiores ‘onze titulares’ do Paris Saint-Germain não tinha o astro ​Neymar e o verde e amarelo ficou por conta de Ricardo Gomes, Raí, Marquinhos e Ronaldinho Gaúcho.

Desta forma, o Olympique foi “ao gramado” com Barthez, Amoros, Boli, Mozer, Di Meco, Sauzée, Deschamps, Abedi Pelé, Waddle, Papin e Drogba. Já o PSG foi com Lama, Fourier, Ricardo Gomes, Marquinhos, Heinze, Verratti, Matuidi, Raí, Ronaldinho, Ibrahimovic e Weah.

Mas e aí, torcedores e fãs do craque Neymar? O camisa 10 deveria ter ganhado uma vaguinha no ‘lendário PSG’? E o monstro Thiago Silva?