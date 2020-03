Sem opções no mercado, Palmeiras insiste em reforço sul-americano; clube tem impasse a resolver

​Sem opções ‘claras’ e carência na posição, o ​Palmeiras segue em busca de um lateral-direito e não desiste do colombiano Daniel Muñoz, do Atlético Nacional. A negociação é considerada muito difícil, mas o alviverde paulista insiste e tem o jogador como prioridade.

De acordo com o ​GloboEsporte.com, a diretoria do clube vê com bons olhos o nome do lateral de 23 anos e pode esperar até mais do que o previsto para fechar o negócio. Até o momento, o imbróglio pelo atacante Miguel Borja e o desejo de Los Verdolagas em segurar Muñoz dificultam a transferência.

Em fevereiro, o Palmeiras recebeu a informação do Atlético Nacional de que o lateral-direito não deixaria o clube antes do meio do ano. Sem Muñoz, o Alviverde fechou na última sexta-feira a lista de inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. O time não pode realizar alterações na lista até o mata-mata do torneio.

se passa a primeira fase e dps vier Daniel Munoz e centroavante decente essa liberta e o mundo é nosso — 𝕷𝖎𝖕𝖊🇮🇹 (@simao_lipe) February 28, 2020

Em entrevista, o presidente do Verdão, Maurício Galiotte, falou sobre o desejo do clube de contar com o lateral, mas reforçou a dificuldade da transação. “Não é uma negociação simples, temos que tratar com cautela. O Muñoz é um atleta que nos interessa, fizemos contato, não é uma negociação simples, mas ele nos interessa”, afirmou.

Atualmente, o Palmeiras conta com dois laterais-direitos: Marcos Rocha e Mayke, mas ambos estão lesionados. Sem alternativas, o treinador Vanderlei Luxemburgo improvisou o volante Gabriel Menino na posição no clássico contra o ​Santos.

Foto de capa: Reprodução / Atlético Nacional