Sem permissão do PSG, Neymar e Thiago Silva viajam ao Brasil

​Isolamento em solo verde e amarelo! Sem aprovação do Paris Saint-Germain, Neymar e Thiago Silva decidiram passar o período de quarentena no Brasil. O PSG não proibiu os atletas de viajarem, mas recomendou que todos os jogadores do plantel permanecessem em Paris, na França, até o final do confinamento do país.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, os franceses temem ficar sem os jogadores em eventual fechamento de fronteiras na América do Sul ou ainda evitar que os astros precisem passar por período de quarentena no retorno à Europa. O clube entende que não cabia uma proibição em vista do momento crítico da pandemia de coronavírus no mundo.

Em ‘casa’, Neymar e Thiago Silva correm o risco de passar por período turbulento mediante explosão local do COVID-19 – considerando a crescente nos números dos últimos dias – e possível bloqueio de voos do Brasil para a União Europeia. O clube explicou o contexto aos atletas, mas deixou a decisão com cada um. O brasileiro Marquinhos optou por seguir a recomendação dos franceses.

Para além do impedimento do retorno dos jogadores, o PSG gostaria que os atletas seguissem na França para que eles não precisassem passar por um período de quarentena em retorno ao Velho Continente. O clube tem uma visão otimista de que o país vai conseguir solucionar a situação o quanto antes e teme que o Brasil enfrente um momento difícil contra o coronavírus.

Os franceses não veem muito tempo para uma ‘intertemporada’ no futebol europeu e, caso os atletas precisem passar por um período de confinamento, eles não teriam margem para treinar e desfalcariam o grupo de Thomas Tuchel. Classificado para as quartas de final, o PSG espera estar na final da Liga dos Campeões, prevista para o dia 27 de junho, porém, a UEFA ainda não anunciou as datas de disputa das fases preliminares.

Neymar e Thiago Silva chegaram ao Brasil na última terça-feira. Atualmente, os brasileiros têm mantido uma rotina individual de treinos e evitado contato com outras pessoas. Os craques optaram por passar a quarentena em solo verde e amarelo por conta da incerteza em relação ao retorno do futebol europeu e pela possibilidade de ficarem presos na França.