SENAI abre 100 mil vagas gratuitas online durante pandemia do coronavírus

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) vai abrir vagas gratuitas em cursos à distância. A abertura de novas oportunidades ocorre devido à pandemia de coronavírus no país. Até o fechamento da matéria, foram registrados 1.201 casos confirmados de novo coronavírus, em 26 estados e no Distrito Federal.

Segundo informações do órgão, nos próximos 90 dias, serão mais de 100 mil vagas gratuitas para cursos autoinstrucionais.

As vagas vão ser oferecidas em temas como Desvendando a Indústria 4.0, Desvendando a Blockchain, Desvendando o Lean Manufacturing, e Desvendando o BIM (Building Information Modeling). Além disso, os interessados poderão aprender sobre Inteligência Artificial, com aplicações na indústria, e programação móvel para Internet das Coisas (IoT). Segundo o SENAI, a carga horária do curso é de 20 horas.

Cursos e vagas

Para acessar aos cursos e oportunidades, o interessado deverá acessar a plataforma Mundo SENAI, realizar um cadastro simples e começar a se requalificar. As vagas oferecidas no Portal do SENAI são cursos de Qualificação Profissional e Cursos Técnicos semipresenciais.

Além disso, o SENAI oferece livre acesso a seus materiais didáticos. Na Estante Virtual de Livros Didáticos, os interessados poderão ter acesso a livros referentes a cursos de 32 áreas tecnológicas, 32 cursos técnicos e 83 qualificações básicas. Hoje, são mais de 1.150 volumes disponíveis, que também podem ser acessados pelo aplicativo Livros SENAI, ambos na Google Play e App Store.

Sobre o SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.

As ações de qualificação profissional realizadas pelo SENAI formaram 73,7 milhões de trabalhadores em todo o território nacional, desde 1942. Esse resultado só foi possível porque o SENAI aposta em formatos educacionais diferenciados e inovadores, que vão além do tradicional modelo de educação presencial, em suas 541 unidades fixas e 452 unidades móveis em 1,6 mil municípios brasileiros. O SENAI também capacita e forma profissionais em cursos a distância, que estão à disposição do estudante 24 horas por dia, sete dias por semana.

