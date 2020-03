Serasa Limpa Nome funciona exclusivamente online evitando aglomerações

A Serasa Experian revelou que vai realizar o cancelamento do Feirão Limpa Nome, que seria realizado presencialmente em São Paulo. A suspensão ocorre devido a pandemia do coronavírus (Covid-19), que já matou 15 pessoas no Estado e deixou centenas de pessoas infectadas.

Para continuidade da ação, o Serasa vai permanecer realizando o atendimento digital até o dia 31 de março.

O Feirão do Limpa Nome Serasa tem objetivo de proporcionar oportunidade de descontos para os brasileiros que estão com o nome sujo na praça. Quando o evento ocorre, são ofertadas uma série de isenções que podem chegar até a 98% a depender do valor total do débito e da quantidade de parcelas que o devedor desejará quitar.

Através do site oficial do Serasa, o usuário poderá entrar em contato com os atendentes a fim de solicitar renegociações de dívidas. Vale destacar que o serviço é totalmente gratuito e passará a ser realizado apenas online.

Para ter acesso, o usuário deverá informar o número do CPF e os servidores vão poder consultar dívidas e melhores condições de pagamento.

“Desde o aumento dos casos de coronavírus no país, optamos por cancelar os pontos de atendimento físicos em São Paulo, na Arena Corinthians e no Largo da Batata. Temos a versão online do serviço para atender a demanda de quem quer colocar sua vida financeira no azul, e prova disso é o aumento de 50% nas negociações pela internet”, explicou Giresse Contini, diretor do Serasa Consumidor.

Segundo o diretor, após encerramento do período online, não haverá uma data para acontecer o feirão de maneira presencial. Ele destaca, ainda, que os serviços digitais do órgão vão permanecer ativos e funcionando em tempo integral para atender as necessidades da população.

Cartão da Caixa sem consulta ao Serasa

A Caixa Econômica Federal (CEF) faz saber aos interessados o lançamento do Cartão de Crédito Caixa Simples. A opção, conforme o banco, é destinado para aposentado ou pensionista do INSS, com menos de 75 anos, que quer curtir a vida com toda a segurança. “Ele oferece as mesmas facilidades dos cartões de crédito convencionais para você fazer suas compras em lojas físicas e pela internet, no Brasil ou no exterior,” disse o banco.

Como é consignado, conta com a facilidade do desconto de parte do pagamento da fatura, referente à margem de 5% no benefício INSS, sendo essa a principal diferença em relação ao cartão de crédito convencional: parte do valor da fatura é descontado automaticamente no benefício.

Além disso, 95% do limite de crédito pode virar dinheiro na conta. Para isso, é necessário solicitar isso no momento da contratação. Sobre esse valor, incorre a cobrança de juros rotativos + IOF contabilizados do dia do crédito em conta ao dia do pagamento da fatura.

