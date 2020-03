Serasa limpa nome online até dia 31 de março; veja como fazer

O Serasa Consumidor, startup e Serasa Experian, anunciou uma nova ação para a negociação de dívidas durante o Feirão Serasa Limpa Nome online, que acontecerá até o dia 31 de março.

As novas condições de pagamento são realizadas por parcelamento em até 48x sem juros, ampliação dos descontos e maior prazo para o pagamento a partir do fechamento do acordo, podendo ser feito por meio do aplicativo ou site do Serasa Consumidor. A ação faz parceria com Digio, Tricard, BMG, Recovery, Credsystem e Ativos.

Os descontos oferecidos pelos parceiros são:

Digio – Parcelamento em até 18x para dívidas de cartão e até 36x empréstimo;

Tricard – Parcelamento em até 6x sem juros ou até 24x com juros de 1% a.m;

BMG – Parcelamento em até 48x e com 45 dias para o pagamento da primeira parcela;

Ativos – Parcelamento em até 48x.

Recovery – Parcelamento em até 98%, além de 15 dias para pagamento à vista e 60 para pagamento a prazo.

A finalidade das renegociações é auxiliar na força da economia, considerando as medidas de restrição exigidas para combater a pandemia do novo coronavírus.

“Acreditamos que esse é o momento de cada um de nós olhar para si e ver como podemos ajudar a população, principalmente a parte mais fragilizada. Também cremos que essa nova onda de descontos e condições especiais vai contribuir para melhorar a economia neste momento, em que a população brasileira vai precisar de mais acesso ao crédito para retomada do consumo”, diz o diretor.

Cartão da Caixa sem consulta ao Serasa

A Caixa Econômica Federal (CEF) faz saber aos interessados o lançamento do Cartão de Crédito Caixa Simples. A opção, conforme o banco, é destinado para aposentado ou pensionista do INSS, com menos de 75 anos, que quer curtir a vida com toda a segurança. “Ele oferece as mesmas facilidades dos cartões de crédito convencionais para você fazer suas compras em lojas físicas e pela internet, no Brasil ou no exterior,” disse o banco.

Como é consignado, conta com a facilidade do desconto de parte do pagamento da fatura, referente à margem de 5% no benefício INSS, sendo essa a principal diferença em relação ao cartão de crédito convencional: parte do valor da fatura é descontado automaticamente no benefício.

Além disso, 95% do limite de crédito pode virar dinheiro na conta. Para isso, é necessário solicitar isso no momento da contratação. Sobre esse valor, incorre a cobrança de juros rotativos + IOF contabilizados do dia do crédito em conta ao dia do pagamento da fatura.

