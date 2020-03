Série de problemas atrasam obras do novo CT do Botafogo

​A pausa de quase todo o país devido ao coronavírus é só mais um dos obstáculos que o ​Botafogo enfrenta para a conclusão do seu novo CT, em Vargem Grande. O clube espera por recursos da Botafogo S/A para concluir o projeto, que estava planejado para ter parte encerrada no início deste ano. As informações são do ​Globo Esporte.

Mesmo com os poucos recursos que restam, o clube segue as obras, mesmo que de forma inicial. Anteriormente, o clube previa a transferência das categorias de base para as novas instalações em janeiro deste ano; agora, a ideia é que isso aconteça em agosto.

Em nota divulgada pelo Botafogo, apenas três campos ficarão prontos. Antes, a promessa era de seis campos, divididos em duas áreas. Por conta disso, conclui-se que as obras estão em fase inicial.

Foram desembolsados para a construção do terreno R$ 20 milhões. Dinheiro esse pago pelos irmãos Moreira Salles, que deverão ser ressarcidos em 360 parcelas. Outros R$ 5 milhões, também investidos pelos empresários, serão utilizados para melhorias no espaço.

A conclusão do CT deve ficar a cargo da Botafogo S/A, já que o clube não possui recursos para continuar com as obras. O Espaço Lonier – terreno comprado para construir o Centro de Treinamento – possui 200.000 m². Sua estrutura já oferecia auditório, vestiários restaurantes e um hotel com 40 quartos com capacidade para receber 180 pessoas.