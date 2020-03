SESAU confirma mais 3 casos de Covid-19 em Alagoas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que no final da tarde de quarta-feira (18/03) foram confirmados por diagnóstico laboratorial realizados na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mais três casos em Alagoas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Até ontem, o Estado registrava apenas um caso detectado em um homem, alagoano, de 42 anos, com histórico de viagem para a Itália, com retorno em 03 de março.

Além dele, as outras pessoas infectadas pela Covid-19 são duas do sexo feminino e uma do sexo masculino, com idades entre 21, 25 e 44 anos. Os três são considerados como casos importados, pois registraram história de viagem, referindo passagem pela Itália, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Marrocos e Inglaterra.

A Sesau, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), orientou aos três pacientes a manutenção do isolamento domiciliar, como indicado nestas situações, além de acompanhar, continuamente a situação destes alagoanos.

“Considerando que os casos confirmados têm sua origem identificada, ou seja, a provável infecção ocorreu na passagem por países com transmissão sustentada, Alagoas mantém as orientações e medidas de prevenção e vigilância preconizadas pelo Ministério da Saúde”, informa a Sesau.

Fonte: SESAU