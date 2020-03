A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) comunica que o teste realizado no paciente de 63 anos, que faleceu na última segunda-feira (23), às 18 horas, no Hospital Unimed, em Maceió, não tem relação com o novo coronavírus (Covid-19).

O resultado laboratorial aponta que o homem testou negativo para o novo coronavírus, comprovando de que houve precipitação do médico que emitiu a Declaração de Óbito e incluiu a Covid-19, como uma das causas mortis, antes de ser divulgado o resultado pelo Laboratório Central de Alagoas (Lacen-AL).

A Sesau tem reiterado a necessidade de a população não repassar notícias falsas, evitando assim a geração de pânico entre as pessoas. A Secretaria recomenda que é sempre preciso buscar os canais oficiais do Governo de Alagoas para obter informações verdadeiras acerca do novo coronavírus.

Fonte: SESAU