Sicredi contrata: Empresa abre 400 novas vagas de emprego no Brasil

Oportunidades de emprego! O Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa com 116 cooperativas de crédito espalhadas por quase todo o Brasil (em 22 estados), abriu diversas oportunidades de emprego por todo o país. São, ao todo, 400 novas vagas de emprego.

As oportunidades de emprego pela Sicredi são para candidatos de ensino médio e superior. Além disso, a empresa disponibilizou oportunidades para pessoas com deficiência, estágio e jovem aprendiz. Também há possibilidade de cadastro no banco de talentos da empresa.

Fundado em 1902 (116 anos de idade), o Sicredi se trata de uma com mais de 3,9 milhões de associados, representada com 1.639 agências. Na integração vertical, as cooperativas estão organizadas em cinco Centrais – acionistas da Sicredi Participações S.A., uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo que controla empresas específicas que atuam na distribuição de seguros, administração de cartões e de consórcios.

O sistema já superou 3,9 milhões de associados. É um dos três principais sistemas de cooperativas de crédito brasileiros.

Apesar de ser uma cooperativa, o Sicredi se assimila a um banco, pois não há diferenciação expressiva em suas taxas assim como apresenta benefícios limitados. O grande diferencial do Sicredi como cooperativa seria a participação e a visibilidade referente ao acompanhamento dos lucros, onde é possível tomar conhecimento através das assembleias que ocorrem uma vez por ano.

Cargos

As vagas oferecidas pelo Sicredi são destinadas aos cargos de caixa, auxiliar administrativo, assistente de atendimento, assessor de negócios, gerente de negócios, gerente administrativo, gerente de agência, gerente de relacionamento e funções da área de Tecnologia da Informação (TI). As vagas são destinadas para:

Alagoas

Ceará

Distrito Federal

Goiás,

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Piauí

Paraná

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins; entre outros;

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://sicredi.gupy.io/.