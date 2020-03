Situação complicada! O que o Corinthians precisa para se classificar no Paulistão

​O início de temporada do ​Corinthians não é como os torcedores esperavam. A chegada de Tiago Nunes para assumir a equipe, e contratações de reforços, como Luan, empolgou a Fiel. Porém, o que se vê em campo não é algo convincente, o que faz com que os adeptos já peçam a saída de alguns integrantes do time. As informações são do ​Globo Esporte.

Eliminado na Pré-Libertadores, o que restou para o clube neste início de temporada foi o Campeonato Paulista. Mesmo entrando sempre como favorito na competição, a situação atual da equipe é algo frustante.

O Corinthians é o terceiro colocado do Grupo D do Paulistão, e faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos, o time comandado por Tiago Nunes agora não depende apenas de si. O derby contra o ​Palmeiras no próximo domingo deve definir o futuro do Timão para a temporada.

O empate na última rodada contra o Ituano prejudicou ainda mais a situação da equipe. Com 11 pontos, agora briga direto com o Guarani (13) pela segunda vaga para as quartas de final do estadual. A outra já está garantida para o Bragantino.

A equipe de Campinas tem um jogo a menos, e enfrenta a Ponte Preta nesta segunda-feira. Se vencer, fica cinco pontos na frente do Corinthians e a uma vitória para garantir a vaga. Por isso, a única forma é secar o seu adversário direto pela classificação.

O Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai, Inter de Limeira, Água Santa, Ponte Preta, empatou com Novorizontino e Ituano. Está quase eliminado da primeira fase do Paulistão, mesmo enfrentando adversários fraquíssimos. O trabalho de Tiago Nunes é muito ruim. É fato. — Carlos Cereto (@carloscereto) March 15, 2020

Caso o Guarani seja derrotado pela Ponte, o Corinthians precisa somar no mínimo mais três pontos e torcer para o Bugre perder seus próximos dois jogos, contra Botafogo-SP e São Paulo. Em caso de uma vitória hoje, a equipe do interior paulista precisaria apenas de mais uma nova vitória para se classificar.