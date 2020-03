Situação de Jesualdo no Santos ganha destaque em jornal português: “Vou dormir tranquilo”

​Substituir um treinador em qualquer time de futebol não é algo fácil. Muito menos se esse treinador for o Jorge Sampaoli e o clube for o ​Santos, de DNA tão conhecido historicamente. Jesualdo Ferreira chegou ao clube paulista com esse objetivo.

Depois do que aconteceu em 2019, no qual o técnico argentino “fez mágica”, a torcida santista esperava que, com a chegada de um novo gringo no comando, a equipe fosse melhorar ainda mais, ou no mínimo manter o bom padrão. No entanto, o começo de ano de Jesualdo não condiz com as expectativas. Muito além dos resultados medíocres, o futebol jogado em campo decepciona.

Ah mano não tem mais condições de manter o Jesualdo, o time não tem repertório ofensivo algum — Vinny (@_GoVinny) February 29, 2020

Sendo assim, as críticas começaram a aumentar sobre seu trabalho, houve até pedidos de demissão por parte da torcida. Depois do empate por 0 a 0 com o Palmeiras, o português reagiu às críticas, com um tom que repercutiu até mesmo em Portugal:

“ Temos feito um grande trabalho, com uma grande capacidade de nos adaptar. Estamos a gerir jogadores que não conhecíamos. Ainda tivemos algumas lesões. Essas críticas não me atingem. Elas atingem os jogadores, que sofrem com elas. É importante que estejam tranquilos. Muitos desses jogadores ainda não jogaram o que podem. Vou me deitar e vou dormir tranquilo“.