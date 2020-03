Situação de Jorge Jesus repercute de forma imediata na imprensa mundial

​A possibilidade de o técnico Jorge Jesus, do ​Flamengo, ter contraído o coronavírus não repercutiu apenas dentro do Brasil. Seja em sua terra natal, Portugal, ou em outros países da Europa, a notícia ganhou as manchetes de alguns dos principais meios de informação locais, evidenciando que o caso está, sim, sendo acompanhado de perto.

No jornal português ​Record, já há inclusive o destaque para o exame de contraprova. “Jorge Jesus repete resultado ‘inconclusivo’ no segundo teste ao coronavírus”, diz a chamada da reportagem, evidenciando que uma nova coleta de material, nesta terça, apontará a real situação do “Mister”. Já o ​Correio da Manhã traz as próprias palavras de confiança reveladas por Jesus em um vídeo gravado.

Na Inglaterra, o ​The Independent segue o mesmo caminho. “Técnico do Flamengo testa positivo para o coronavírus e é colocado em quarentena no Rio de Janeiro”, destaca a reportagem. Por fim, o ​The Irish Sun lembra a idade do treinador, 65 anos, mas salienta que ele “insiste que não apresenta sintomas da perigosa pandemia de COVID-19”. Nas próximas 24h ou 48h, informações mais atualizadas sobre a condição do profissional deverão ser divulgadas pelo Rubro-Negro.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.