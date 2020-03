SKY abre novas vagas de emprego e estágio pelo Brasil; Saiba como se candidatar!

Novas vagas de emprego e estágio foram disponibilizadas pela empresa e uma delas pode ser sua

A Sky Brasil é uma empresa que foi fundada em 11 de novembro de 1996 que lida como concessionária de serviços de telecomunicações brasileira. Trabalha com televisão por assinatura via satélite e internet banda larga 4G.

Sua transmissão digital é feita pelo sistema DTH (direct-to-home) pela banda Ku e a recepção se dá através de uma mini antena parabólica e de um decodificador digital e suas funções dependem de um cartão de acesso. Em 2014, a empresa norte-americana AT&T comprou a DirecTV por US$ 48,5 bilhões, tomando controle da operadora no Brasil.

Em fevereiro de 2015, a empresa contabilizou cerca de 5.682.811 milhões de assinantes, ficando atrás apenas da Claro TV e NET com 10.233.300 milhões. A Sky lançou em fevereiro de 2017 o satélite Sky Brasil-1 (ntelsat 32e ou IS-32e), com o intuito de expandir sua quantidade de canais e ser líder no HD.

Novas vagas de emprego e estágio foram disponibilizadas pela empresa e uma delas pode ser sua; confira os cargos abaixo.

Cargos

Analista de Comunicação Comercial/Trade

Designer Digital

Analista de CRO e Web Analytics

Analista Contábil Pleno

Operador NOC

Jovem Aprendiz

Assistente Administrativo – PCD

Supervisor de Vendas

Analista de Trade Marketing Jr

Massoterapeuta – PCD

Especialista em Estatística

Analista de DBM Sênior

Engenheiro/Arquiteto de Dados

Consultor de Serviços Jr

Vagas de Estágio

Estágio em Comercial (Serviços de Campo)

Estágio em Engenharia de Transmissão (Qualidade e Processos)

Estágio em Contratos e Legal Marketing

Estágio em Produtos Digitais

Estágio em Engajamento

Estágio em Comercial (Inteligência de Vendas)

Estágio em Marketing (Produtos Pré-pago)

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/sky.