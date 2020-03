Sobe para 221 número de casos de coronavírus; concursos são suspensos

O Ministério da Saúde informou que cresceu de 121 para 200 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país. Segundo informações da pasta, 1.913 pessoas são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas.

No entanto, logo após a confirmação dos 200 casos pela pasta, secretarias de saúde municipais e estaduais confirmaram mais 21 casos de pacientes com o Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, o estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados, com 136. Isso representa nada menos que 68% de todos os casos no país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, com 24 no total.

Segundo informações do Ministério, em São Paulo e Rio de Janeiro, já existem casos de transmissão comunitária. Segundo informações da pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.

Polícia Civil-DF e TJ-RJ suspenderam concursos

Os concursos, em meio aos casos registrados de coronavírus, estão sendo suspensos. No Distrito Federal, a Polícia Civil decidiu suspender as provas que seriam aplicadas no último domingo, 15 de março. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça determinou que as provas escritas do concurso de Juiz Substituto, que seriam aplicadas no próximo domingo, 22 de março, estão suspensas.

Além disso, as provas objetivas do concurso da Guarda Municipal de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, previstas para acontecerem no domingo, dia 22 de março, foram adiadas. A medida faz parte para conter os avanços da nova doença.

Candidatos usaram máscaras em provas ontem, 15

Apesar dos cancelamentos de provas e suspensões de alguns concursos, por conta da pandemia do coronavírus, os candidatos que realizaram as provas do concurso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência neste domingo, 15, em Divinópolis, na Região Oeste de Minas Gerais, seguiram um protocolo especial de segurança para participar da seleção. Entre as ações, estava o uso de máscaras.

De acordo com o site G1, medidas de segurança foram aplicadas nos locais de prova para cerca de 3,7 mil candidatos. Os concorrentes ficaram cerca de três horas em um ambiente totalmente fechado.

Além dos candidatos, todos os funcionários também utilizaram máscaras. Antes, no entanto, durante o processo de triagem também foi recomendado o uso de álcool em gel. Além disso, as carteiras foram afastadas para evitar contato mais próximo entre os participantes. Três participantes apresentaram sintomas de gripe e foram remanejadas para realizarem as provas em uma sala especial, como forma de evitar uma possível contaminação.

Saiba como se prevenir

O que você precisa saber e fazer. Como prevenir o contágio, conforme o Ministério da Saúde

Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.

Evite aglomerações se estiver doente.

Mantenha os ambientes bem ventilados.

Não compartilhe objetos pessoais.

