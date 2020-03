Sobrando! Willian emplaca feito que não se repetia no Palmeiras desde 2009

​Dono de um dos melhores aproveitamentos dentre clubes da Série A neste início de temporada, o ​Palmeiras tem em Willian o seu grande destaque individual. Certamente não é o nome mais badalado desde qualificado grupo alviverde, mas é, sem dúvida, o mais prolífico e eficiente nestes primeiros meses de 2020.

Presente em todas as doze partidas disputadas pelo Verdão no ano, Willian emplacou um feito que não repetia na Academia de Futebol há uma década. Como destaca o ​Lance!, a marca de oito gols anotados em doze jogos se consolida como o início de temporada mais artilheiro por um atleta do Palmeiras desde Keirrison, que balançou as redes onze vezes nos primeiros doze compromissos do clube em 2009.

william bigode ta jogando muito esse início de temporada — iluminado (@balaum12) March 7, 2020

O início de ano goleador de Willian impulsiona suas participações diretas para tentos da equipe: o Palmeiras já foi às redes 19 vezes no ano, com dez contribuições diretas do camisa 29 (oito gols e duas assistências). Mantendo esse ritmo, o atacante superará, com folgas, os números de sua temporada mais prolífica pelo clube: 2017 e 2018, quando anotou 17 tentos.